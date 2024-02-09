"Неудачное время для этого": австралийский генерал прокомментировал отставку Залужного

Мнение военного стратега о кадровых перестановках в Вооруженных Силах Украины.

Вечер 8 февраля ознаменовался кардинальными переменами в военном руководстве Украины. Президент Владимир Зеленский своими указами уволил с должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил генерал-майора Александра Сырского.

Свое видение этих перестановок в эксклюзивном интервью "Телеграфу" высказал Мик Райан — генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке и военный стратег. Райан неоднократно бывал в Украине и сейчас готовит к выходу книгу о российско-украинской войне, поэтому хорошо ориентируется в контексте происходящих событий.

По мнению Райана, отставка Валерия Залужного – это кульминация долгого периода напряжения между Главкомом и президентом Владимиром Зеленским.

"Несколько вещей усилили напряжение. Думаю, этому способствовали публикации Залужного (в западных изданиях – ред.) и очевидные опасения некоторых относительно президентских стремлений Залужного, независимо от того реальны они или надуманы. Плюс неудачи в контрнаступлении прошлого года, явно нуждающиеся в определенной ответственности, поэтому все сошлось в этот момент", — рассказывает он.

При этом, убежден эксперт, время для отставки Главнокомандующего – совсем неудачное.

"Сейчас неудачное время, учитывая, что законопроект о помощи на 60 миллиардов долларов проходит через Конгресс США, а закон о мобилизации проходит через украинский парламент. Поэтому время ужасно неудачное, и для Зеленского и его команды нехарактерно неправильно ориентироваться в такой серьезной проблеме, что может свидетельствовать о многих вещах. Но я думаю, что это, вероятно, свидетельствует об их усталости и разочаровании", — подчеркивает собеседник.

Относительно генерал-майора Александра Сырского, которого 8 февраля назначили Главнокомандующим ВСУ, Райан высказывает следующее мнение:

"Мы знали, что генерал Залужный думает о войне, о новых технологиях, о тактике, о стратегии, потому что он писал об этом. Мы не видели этого от Сырского, но мы наблюдали его в действии, будь то оборона Киева или наступательная операция на Харьковщине, или битва за Бахмут. Поэтому мы вроде бы хорошо понимаем, какой он как командир. Я считаю справедливым сказать, что он более противоречивая фигура, чем Залужный".

Он заключает: все в Украине и за ее пределами ждут от Сырского одного: чтобы он был успешен в нанесении поражения россиянам.

Полное интервью с Миком Райаном по поводу возможных наступлений России на фронте, подготовку Украины к освобождению территорий и новые подходы, которые следует выбрать западным союзникам – вскоре читайте на "Телеграфе".

Ранее мы проанализировали, как западная пресса отреагировала на новые кадровые решения президента Владимира Зеленского.