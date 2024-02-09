"Невдалий час для цього": австралійський генерал прокоментував відставку Залужного

Думка військового стратега щодо кадрових перестановок у Збройних Силах України.

Вечір 8 лютого ознаменувався кардинальними змінами у військовому керівництві України. Президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив генерал-майора Олександра Сирського.

Своє бачення щодо цих перестановок в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" висловив Мік Раян — генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці та військовий стратег. Раян неодноразово бував в Україні й нині готує до виходу книгу щодо російсько-української війни, тож добре орієнтується у контексті подій, що відбуваються.

На думку Раяна, відставка Валерія Залужного – це кульмінація довгого періоду напруги між Головкомом та президентом Володимиром Зеленським.

"Кілька речей посилили напругу. Думаю, цьому сприяли публікації Залужного (у західних виданнях – ред.) та очевидні побоювання деяких щодо президентських прагнень Залужного, незалежно від того реальні вони чи надумані. Плюс невдачі в контрнаступі минулого року, які явно потребують певної відповідальності, тому все зійшлося в цей момент", — розповідає він.

При цьому, переконаний експерт, час для відставки Головнокомандувача – зовсім невдалий.

"Зараз невдалий час, враховуючи, що законопроєкт про допомогу на 60 мільярдів доларів проходить через Конгрес США, а закон мобілізацію проходить через український парламент. Тож час жахливо невдалий, і для Зеленського та його команди нехарактерно неправильно орієнтуватися в такій серйозній проблемі, що може свідчити про багато речей. Але я думаю, що це, ймовірно, свідчить про їхню втому і розчарування", — підкреслює співрозмовник.

Стосовно генерал-майора Олександра Сирського, якого 8 лютого призначили Головнокомандувачем ЗСУ, Раян висловлює наступну думку:

"Ми знали, що генерал Залужний думає про війну, про нові технології, про тактику, про стратегію, тому що він писав про це. Ми не бачили цього від Сирського, але ми спостерігали його в дії, будь то оборона Києва чи наступальна операція на Харківщині, чи битва за Бахмут. Тож ми начебто добре розуміємо, яким він є як командир. Я вважаю справедливим сказати, що він більш суперечлива фігура, ніж Залужний".

Він підсумовує: всі в Україні та за її межами чекають від Сирського одного: аби він був успішним у нанесенні поразки росіянам.

Повне інтерв’ю із Міком Раяном щодо можливих наступів Росії на фронті, підготовку України до звільнення територій та нові підходи, які варто обрати західним союзникам – читайте незабаром на "Телеграфі".

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