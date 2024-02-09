Разом із Залужним та Будановим "Героя України" отримав ще один військовий

Звання присвоєно "за особисту мужність та героїзм"

Президент України Володимир Зеленський надав звання "Герой України" підполковнику В’ячеславу Агєєву. Як і генерал Валерій Залужний, він отримав його "за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу".

Про це свідчить відповідний указ №56/2024. Він оприлюднений на сайті президента.

"За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу ухвалюю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Агєєву В’ячеславу Ігоровичу — підполковнику в ”, -.

Варто зазначити, що орден "Золота Зірка" — це найвищий ступінь відзнаки в Україні, який надається за вчинення видатного геройського вчинку.

Таке саме звання отримав і голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Він також нагороджений орденом "Золота Зірка".

Нагадаємо, що 8 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили генерал-полковника Олександра Сирського, який був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.