Вместе с Залужным и Будановым "Героя Украины" получил еще один военный

Звание присвоено "за личное мужество и героизм"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" подполковнику Вячеславу Агееву. Как и генерал Валерий Залужный, он получил его "за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

Об этом свидетельствует соответствующий указ №56/2024. Он обнародован на сайте президента.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Агееву Вячеславу Игоревичу — подполковнику", – говорится в указе.

Стоит отметить, что орден "Золотая Звезда" — это высшая степень отличия в Украине, которая предоставляется за совершение выдающегося геройского поступка.

Такое же звание получил и глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Он также награжден орденом "Золотая Звезда".

Напомним, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место назначили генерал-полковника Александра Сырского, который был командующим Сухопутными войсками ВСУ.