Із Залужним обійнявся двічі: Зеленський показав відео нагородження Героїв України

"Ми маємо пройти весь цей шлях саме так, як потрібно, щоб досягти українських цілей"

Президент України Володимир Зеленський показав церемонію нагородження українських героїв. Під час неї, зокрема, свої нагороди отримали колишній головком ЗСУ Валерій Залужний та голова ГУР МО Кирило Буданов.

Відео публікує пресслужба президента. Глава держави повідомив, що сьогодні він відзначив державними нагородами та званням Героя України воїнів, які разом з усіма, хто став на захист нашої держави й українського життя, визначають долю України.

Серед нагороджених, як раніше стало відомо, був і Валерій Залужний, якого вчора звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Варто зазначити, що незважаючи на втрату своєї посади, генерал був у піднесеному настрої і навіть двічі обнявся із Зеленським. Очевидно, це може говорити про те, що між ними немає жодних непорозумінь через кадрові перестановки.

Також Володимир Зеленський вручив ордена "Золота Зірка" та Хрести бойових заслуг військовослужбовцям Cил оборони України та сім’ям Героїв України, яким звання присвоєно посмертно.

"Телеграф" уже розповідав, чим відомий Валерій Залужний. До речі, не так українці знають, що він народився у сім’ї військовослужбовців, тож вибір майбутньої професії для нього був вельми очевидним.

Також ми писали, як західні ЗМІ відреагували на рішення Зеленського відправити Залужного у відставку.