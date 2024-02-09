С Залужным обнялся дважды: Зеленский показал видео награждения Героев Украины

"Мы должны пройти весь этот путь именно так, как нужно, чтобы добиться украинских целей"

Президент Украины Владимир Зеленский показал церемонию награждения украинских героев. Во время неё, в частности, свои награды получили бывший главком ВСУ Валерий Залужный и глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Видео публикует пресс-служба президента. Глава государства сообщил, что сегодня он отметил государственными наградами и званием Героя Украины воинов, которые вместе со всеми, кто встал на защиту нашего государства и украинской жизни, определяют судьбу Украины.

Среди награжденных, как ранее уже стало известно, был и Валерий Залужный, которого вчера уволили с должности главнокомандующего ВСУ. Стоит отметить, что несмотря на потерю своей должности, генерал был в приподнятом настроении и даже дважды обнялся с Зеленским. Очевидно, это может говорить о том, что между ними нет никаких недопониманий из-за кадровых перестановок.

Также Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" и Кресты боевых заслуг военнослужащим Cил обороны Украины и семьям Героев Украины, которым звание присвоено посмертно.

"Телеграф" уже рассказывал, чем известен Валерий Залужный. Кстати, не так украинцы знают, что он родился в семье военнослужащих, поэтому выбор будущей профессии для него был весьма очевидным.

Также мы писали о том, как западные СМИ отреагировали на решение Зеленского отправить Залужного в отставку.