Умєров провів першу робочу нараду з головкомом Сирським: про що говорили

Умєров зазначив, що нарада була змістовною

Міністр оборони України Рустем Умєров провів першу робочу нараду з новим головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. На ньому було обговорено питання детального плану дій Збройних сил України на 2024 рік.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони. Також "підіймалося надзвичайно важливе питання" – налагодження системи логістики та своєчасне задоволення військових необхідними потребами.

"Фокус – на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів", — зазначають у міністерстві.

Крім того, міністр оборони та головнокомандувач обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та облік сучасного досвіду.

Окрема увага була присвячена новому роду сил ЗСУ – Сил безпілотних систем.

"Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне — технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду!" – підсумував міністр оборони.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що австралійський генерал прокоментував відставку Залужного.