Нового главу Объединенных сил ВСУ представили личному составу

Указ о назначении был опубликован еще 11 февраля

Генерал-лейтенант Юрий Содоль в понедельник, 19 февраля, был представлен личному составу как новый глава Объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его назначили на эту должность президентским указом, опубликованным 11 февраля 2024 года.

До этого Юрий Содоль был командующим Морской пехотой Военно-морских Сил ВСУ. Об этом проинформировало Командование Объединенных Сил ВС Украины.

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Кто такой Юрий Содоль

Генерал-лейтенант с первых дней полномасштабного вторжения отвечал за оборону одного из самых сложных участков фронта. Участвовал в обороне Мариуполя. В прошлом году возглавлял оперативно-тактическую группировку на Угледарском направлении (Донецкая область).

Герой Украины. Это звание он получил еще в 2022 году. Его он заслужил за активное участие в боях под Волновахой Донецкой области. Тогда Юрий Содоль организовал успешное контрнаступление и сумел спасти сотни жизней украинских защитников.

Биография и военная служба

Новый глава Объединенных сил ВСУ родился в семье военных в Чугуеве Харьковской области 26 декабря 1970 года. Женат, есть двое детей. Интересно, что оба его сына тоже выбрали для себя путь военнослужащих.

Юрий Содоль учился в средней школе Мариуполя. В 1988 году поступил в Сумское высшее артиллерийское командное училище, где учился до 1992 года. Национальную академию обороны Украины он окончил в 2002 году.

Со следующего года Содоль начал службу в Десантных войсках. Его назначили командиром 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в 2007-м.

Юрий Содоль участвует в российско-украинской войне с самого ее начала. В 2014 году ему доверяли проводить самые сложные военные операции:

штурм Ямполя;

оборона Донецкого аэропорта;

бои за Рубежное Луганской области;

прикрытие выхода ВСУ из Дебальцево.

Первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками он стал в начале 2015 года. Спустя три года его повысили до Командующего Морской пехоты ВМС ВСУ. Эту должность он занимал, пока не стал главой Объединенных сил.

Ранее "Телеграф" сообщал, что о новом военном руководстве говорят защитники. Они настроены весьма позитивно.