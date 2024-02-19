Укр

Тысячи новых выстрелов: "Украинская бронетехника" наращивает поставки необходимого ВСУ вооружения

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
В Украину доставлена партия 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов Новость обновлена 19 февраля 2024, 14:28
В Украину доставлена партия 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов. Фото facebook.com/ukrainianarmor

Компания наладила системное серийное производство 122 мм артиллерийских выстрелов

"Украинская бронетехника" наращивает поставки 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов — сегодня доставлены тысячи новых выстрелов. Об этом говорится на Facebook-странице Конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника".

"Сегодня в Украину доставлена партия 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов, производимых в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы. Выстрелы такого калибра крайне необходимы украинской армии — их ежедневно используют для пушек Д-30 и 2С1", — констатирует генеральный директор ООО "Украинская Бронетехника" Владислав Бельбас.

ящики с выстрелами
ящики с выстрелами

По его словам, компании удалось наладить системное серийное производство и существенно нарастить объемы производства 122 мм артиллерийских выстрелов.

Работаем на Победу, заявили в компании "Украинская бронетехника".

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#Украинская бронетехника #Владислав Бельбас