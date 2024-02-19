Тисячі нових пострілів: "Українська бронетехніка" нарощує постачання необхідного ЗСУ озброєння

Компанія налагодила системне серійне виробництво 122 мм артилерійських пострілів

"Українська бронетехніка" нарощує постачання 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів — сьогодні доставлено тисячі нових пострілів. Про це йдеться на Facebook-сторінці Конструкторсько-виробничого підприємства "Українська бронетехніка".

"Сьогодні в Україну доставлено партію 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Постріли такого калібру вкрай необхідні українській армії — їх щоденно використовують для гармат Д-30 та 2С1", — констатує генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За його словами, компанії вдалося налагодити системне серійне виробництво та суттєво наростити обʼєми виробництва 122 мм артилерійських пострілів.

Працюємо на Перемогу, заявили у компанії "Українська бронетехніка".