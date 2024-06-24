"Убил больше бойцов, чем россияне?" В сторону командующего Содоля посыпались громкие обвинения: детали скандала

Генерала уже называли "кадровой катастрофой"

В обществе активно начинает нарастать новый скандал с участием военнослужащего высокого ранга. Так в сторону командующего объединенными силами Юрия Содоля прозвучал ряд обвинений.

И высказали свое мнение не только военный Богдан Кротевич, ведь скандальная нардепка Марьяна Безуглая поделилась и тем, что ее якобы известно. Так что "Телеграф" собрал всю имеющуюся информацию о громком скандале.

Марьяна Безуглая обвинила Юрия Содоля в прорыве россиян вблизи Торецка, позиции которого ВСУ удерживали с 2014 года. По ее словам, за сутки до возможного прорыва командующий снял с места бригаду и завел подразделение, которое уже понесло потери и имело пониженную боеспособность, а сам тем временем развлекался в одном из заведений Одессы.

"Очередное преступление руководителя восточным фронтом генерала Содоля: прорыв на Торецк. Сейчас мы потеряли позиции, которые были с 2014 года. Разведка предупреждала. За сутки до возможного прорыва Содоль снимает с места бригаду и заводит подразделение, которое понесло потери и имеет пониженную боеспособность. События развиваются так, что недалеко до выхода на трассу. Подготовленных фортификаций снова нет!

Ложь штабов = наше поражение. Ложь = смерть. Похоже, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работает на врага", — написала нардепка.

Она также прикрепила фотографию генерала, написав, что на ней он отдыхает в одесском ресторане "Облака".

"По моей информации, во время пропущенного прорыва на Торецк руководитель восточного фронта генерал Содоль пьянствовал в ресторане "Облака" в Одессе. Отправляю соответствующий запрос относительно его командировок", — написала Безуглая.

Юрий Содоль в футболке с зайками

Нардепка подчеркнула, что "при Содоле мы пропустили вторжение на Харьковщину, прорыв на Покровск и потеряли Авдеевку. Управляет фронтом с февраля 2024 года".

"Руководитель восточным фронтом генерал Содоль "убил" больше украинских военных, чем любой российский генерал. Мариуполь, Крынки, Авдеевка, Очеретино, Волчанск...

Неужели это будет продолжаться? Неужели военные должны сплачиваться на почве ненависти к своему руководителю? Неужели мы ТАК должны терять людей и территории? Это так работает?" — пишет Марьяна Безуглая.

Кротевич обратился в ДБР

Также против украинского генерала, "которого ненавидят 99% военных", высказался начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич, позывной "Тавр". Он написал письмо в ДБР с призывом открыть уголовное производство против него.

Заметим, что прямо "Тавр" не называет фамилию военнослужащего, но из изложенного становится понятно, что речь идет именно о Содоле. Он подчеркнул, что готов пожертвовать всем, чтобы вывести "мясника" на чистую воду.

"Поэтому откровенно заявляю — я старался (не только я, это факт, но говорю за себя), говорил в кабинетах, передавал информацию всем, кому была возможность. Более того, давая показания, по тем делам, по которым я не могу говорить, я прямо заявлял о, по моему мнению, "военных преступлениях". Но, пожалуй, большинству пох*р.

Я это все к чему — написал письмо в ДБР с призывом об открытии расследования на одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал. Мне похр*н или начнут расследование против меня и мне пох*р или посадят меня в тюрьму.

Мне не пох*р, что судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат.

Те условия, при которых сейчас воюют бригады, я скажу так – это нереальный героизм, в первую очередь солдат, командиров взводов, рот, батальонов и бригад. И героизм их в том, что они сдерживают неприятеля не благодаря, а вопреки. Иногда мне кажется, что мир посылает нам подонков, чтобы нас сплотить.

И все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99 процентов военных его ненавидят за то, что он делает. Этот человек начинает расследование против наступающих и не теряющих позиции командиров, однако против себя он служебные расследования не инициирует.

Меня это достало, рубикон перейден", — написал Кротевич.

Содоля уже называли "кадровой катастрофой"

Отметим, что в мае активист Сергей Стерненко назвал назначение Содоля командующим оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) Хортица "кадровой катастрофой", ведь "худшую кандидатуру, которой плевать на жизнь солдата, было сложно представить". Еще тогда генерала обвиняли в утверждении военных операций без надлежащего материального обеспечения и пренебрежении потерями среди бойцов.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские защитники сообщили, что информация о полной оккупации Новоалександровки Донецкой области на Покровском направлении не соответствует действительности. Однако российские оккупанты действительно захватили значительную часть населенного пункта.