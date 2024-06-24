Безуглая набросилась на одного из генералов ВСУ: в Раде рассказали, обсуждали ли его деятельность

В Раде отреагировали на скандал с генералом ВСУ

В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не обсуждали деятельность генерала Юрия Содоля. Такое заявление было сделано на фоне его критики со стороны нардепа Марьяны Безуглой.

Об этом рассказал член Комитета Федор Вениславский в эфире "Киев 24". По его словам, информация, обнародованной Безуглой, на заседаниях не обсуждалась и никакие решения не принимались.

Он подчеркнул, что все сказанное его коллегой является ее субъективным мнением.

"Говорить о компетентности или некомпетентности очень сложно, я думаю, что каждый желающий может проанализировать навыки, умения и знания того или иного народного депутата и оценить, может ли он давать оценку стратегическим, тактическим решениям на уровне командования Вооруженных сил Украины и командования Объединенных сил", — сказал Вениславский.

По его словам, для того, чтобы давать оценку, нардепу необходимо иметь компетенцию в сфере, которую он комментирует. Он подчеркнул, что в Комитете такие люди есть, однако никто из них никаких резких оценок деятельности каких-либо военных руководителей не давал.

Как сообщалось ранее, накануне Безуглая обвинила Содоля в том, что тот допустил прорыв россиян в Торецке. По ее словам, генерал снял оттуда бригаду и поставил на ее место другую, которая накануне понесла потери и имела пониженную боеспособность. После этого заявления нардепа поддержал начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич и отметил, что обратился к ГБР по этому поводу.

Напомним, ранее Безуглая раскритиковала своего бывшего коллегу по "Слуге народа" Николая Тищенко после скандала с избиением военного в Днепре. Попутно досталось и нардепу Алексей Гончаренко.