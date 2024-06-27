Снимают со всех должностей: стало известно, где еще генерал Гнатов заменит генерала Содоля

Формально Содоль еще минимум несколько дней останется командующим "Хортицей"

Бригадный генерал Андрей Гнатов, недавно назначенный на должность командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины вместо генерал-лейтенанта Юрия Содоля, заменит своего предшественника еще на одной должности. Гнатов станет также командующим оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) "Хортица".

Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в военном руководстве. Источники сказали журналистам, что увольнение Содоля не стало неожиданностью – разговоры об этом велись уже некоторое время.

"Главком предпринимал непубличные попытки уберечь генерала, однако после того, как все перешло в плоскость по линии "новые — старые", решил публично не спорить. Амбиции молодых командиров — это нормально. Сырский, наверное, не хотел, чтобы конфликт воспринимался именно как "спор поколений", потому что это будет вредить фронту", – объяснили военные.

Сейчас Содоль еще несколько дней формально будет находиться в статусе командующего ОСУВ "Хортица". Впоследствии его заменит в должности Игнатов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Юрий Содоль был представлен личному составу в качестве нового председателя Объединенных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Его назначили на этот пост президентским указом, опубликованным 11 февраля 2024 года.

Также в отдельном материале мы собрали всю информацию о биографии Юрия Содоля. С 2003 г. он служил в десантных войсках. Его кредом по жизни является девиз десантников, а именно — "Никто, кроме нас".