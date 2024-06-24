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Бригадный генерал и морпех навсегда: что известно о новом Командующем объединенных силах ВСУ Гнатове

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Автор
Андрей Гнатов Новость обновлена 24 июня 2024, 21:30
Андрей Гнатов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Военную карьеру начал более 20 лет назад

Вечером в понедельник, 24 июня, стало известно, что бригадный генерал Андрей Гнатов стал Командующим объединенных сил ВСУ. Он сменил на этом посту генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

До этого назначения Гнатов Андрей Викторович был заместителем командующего войсками Оперативного командования "Юг", а до этого отличился в войне против России. "Телеграф" узнал, что известно о новом Командующем объединенных сил ВСУ.

Андрей Гнатов: биография и участие в войне

О военном есть немного информации. В открытых источниках нет данных о том, где и когда он родился, женат ли.

Значительно больше информации о его профессиональной деятельности и образовании. Он окончил Харьковский институт танковых войск в 2001 году. С этого времени он строил карьеру военного. В 2015 году получил звание подполковника. Спустя еще три года он стал полковником. Звание бригадного генерала Андрей Гнатов получил 17 июня 2022 года.

Отметим, что он входил в состав офицеров, формировавших подразделения обновленной морской пехоты. Они состояли из частей, которые покинули Крым после оккупации.

Андрей Гнатов руководил штабом 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2016 по 2018 год. После этого он командовал этой же бригадой до 2021 года.

В 2022 году стал заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ и возглавил штаб. Во время пребывания в этой должности получил повышение.

Во время полномасштабного вторжения возглавлял оборону на нескольких горячих направлений. Сначала он сменил генерала Дмитрия Марченко, возглавлявшего оборону Николаева.

В ноябре Гнатов отвечал за освобождение Херсона. Весной 2023 года руководил обороной Бахмута Донецкой области. Он работал в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", которой тогда командовал действующий главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

О личной жизни Гнатова ничего не известно. Однако однажды в интервью он признался, что если становишься морпехом, то остаешься им навсегда. Он назвал это призванием и состоянием души.

У Андрея Гнатова есть три государственных награды:

  1. Медаль "За военную службу Украины". Он получил ее 3 июля 2015 года.
  2. Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Эту награду Гнатову вручили 21 августа 2020 года.
  3. Крест боевых заслуг. Эта награда была вручена 27 июля 2022 года за личные заслуги в защите суверенитета государства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известно о генерал-лейтенанте Юрии Содоле. До 24 июня он являлся Командующим объединенными силами ВСУ.

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