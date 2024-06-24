Бригадный генерал и морпех навсегда: что известно о новом Командующем объединенных силах ВСУ Гнатове

Военную карьеру начал более 20 лет назад

Вечером в понедельник, 24 июня, стало известно, что бригадный генерал Андрей Гнатов стал Командующим объединенных сил ВСУ. Он сменил на этом посту генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

До этого назначения Гнатов Андрей Викторович был заместителем командующего войсками Оперативного командования "Юг", а до этого отличился в войне против России. "Телеграф" узнал, что известно о новом Командующем объединенных сил ВСУ.

Андрей Гнатов: биография и участие в войне

О военном есть немного информации. В открытых источниках нет данных о том, где и когда он родился, женат ли.

Значительно больше информации о его профессиональной деятельности и образовании. Он окончил Харьковский институт танковых войск в 2001 году. С этого времени он строил карьеру военного. В 2015 году получил звание подполковника. Спустя еще три года он стал полковником. Звание бригадного генерала Андрей Гнатов получил 17 июня 2022 года.

Отметим, что он входил в состав офицеров, формировавших подразделения обновленной морской пехоты. Они состояли из частей, которые покинули Крым после оккупации.

Андрей Гнатов руководил штабом 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2016 по 2018 год. После этого он командовал этой же бригадой до 2021 года.

В 2022 году стал заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ и возглавил штаб. Во время пребывания в этой должности получил повышение.

Во время полномасштабного вторжения возглавлял оборону на нескольких горячих направлений. Сначала он сменил генерала Дмитрия Марченко, возглавлявшего оборону Николаева.

В ноябре Гнатов отвечал за освобождение Херсона. Весной 2023 года руководил обороной Бахмута Донецкой области. Он работал в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", которой тогда командовал действующий главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

О личной жизни Гнатова ничего не известно. Однако однажды в интервью он признался, что если становишься морпехом, то остаешься им навсегда. Он назвал это призванием и состоянием души.

У Андрея Гнатова есть три государственных награды:

Медаль "За военную службу Украины". Он получил ее 3 июля 2015 года. Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Эту награду Гнатову вручили 21 августа 2020 года. Крест боевых заслуг. Эта награда была вручена 27 июля 2022 года за личные заслуги в защите суверенитета государства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известно о генерал-лейтенанте Юрии Содоле. До 24 июня он являлся Командующим объединенными силами ВСУ.