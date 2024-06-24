Бригадний генерал і морпіх назавжди: що відомо про нового Командувача об’єднаних сил ЗСУ Гнатова

Військову кар’єру розпочав понад 20 років тому

Увечері у понеділок, 24 червня, стало відомо, що бригадний генерал Андрій Гнатов став Командувачем об’єднаних сил ЗСУ. Він змінив на цій посаді генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

До призначення Гнатов Андрій Вікторович був заступником командувача військ Оперативного командування "Південь", а до того відзначився у війні проти Росії. "Телеграф" дізнався, що відомо про нового Командувача об’єднаних сил ЗСУ.

Гнатов Андрій: біографія та участь у війні

Про військового є небагато інформації. У відкритих джерелах немає даних про те, де і коли він народився, чи одружений.

Значно більше інформації є про його професійну діяльність та освіту. Він закінчив Харківський інститут танкових військ у 2001 році. З того часу він будував кар’єру військового. У 2015 році отримав звання підполковника. Ще через три роки він став полковником. Звання бригадного генерала Андрій Гнатов отримав 17 червня 2022 року.

Зазначимо, що він входив до складу офіцерів, які формували підрозділи оновленої морської піхоти. Вони складались з тих частин, які залишили Крим після окупації.

Андрій Гнатов керував штабом 36-ї окремої бригади морської піхоти з 2016 до 2018 року. Після цього він командував цією ж бригадою до 2021 року.

У 2022 році став заступником командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ та очолив штаб. Під час перебування на цій посаді отримав підвищення звання.

Під час повномасштабного вторгнення очолював оборону кількох гарячих напрямків. Спочатку він змінив генерала Дмитра Марченка, який очолював оборону Миколаєва.

У листопаді Гнатов відповідав за звільнення Херсонщини. Навесні 2023 року керував обороною Бахмуту Донецької області. Він працював у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", якою тоді командував чинний головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про особисте життя Гнатова нічого невідомо. Проте якось в інтерв’ю він зізнався, що якщо стаєш морпіхом, то залишаєшся ним назавжди. Він назвав це покликанням та станом душі.

У Андрія Гнатова є три державні нагороди:

Медаль "За військову службу України". Він отримав її 3 липня 2015 року. Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Цю нагороду Гнатову вручили 21 серпня 2020 року. Хрест бойових заслуг. Ця нагорода була вручена 27 липня 2022 року за особисті заслуги у захисті суверенітету держави.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомо про генерал-лейтенанта Юрія Содоля. До 24 червня він був Командувачем об’єднаних сил ЗСУ.