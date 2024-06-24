Герой України, на війні з 2014 року: що відомо про генерала Юрія Содоля

Його кредом є девіз десантників ― "Ніхто, крім нас"

Командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Юрій Содоль опинився на слуху через звинувачення з боку нардепа Мар'яни Безуглої та військового Богдана Кротевича. Останній заявив, що подав заяву в ДБР на одного з генералів, за інформацією УП, це саме Содоль.

Безугла та Кротевич звинуватили генерала у прориві росіян у напрямку Торецька Донецької області та великих втратах серед військових. Водночас Содоль має безліч державних нагород. "Телеграф" зібрав, що відомо про генерала Юрія Содоля, його професійну діяльність та особисте життя.

Генерал Юрій Содоль: біографія військового та професійна діяльність

Він є уродженцем Чугуєва Харківської області. Народився 26 грудня 1970 року у родині військових.

Середню школу закінчив у Маріуполі на Донеччині. Далі навчався у Сумському вищому артилерійському командному училищі. Цей заклад він закінчив у 1994 році.

Кваліфікацію офіцера військового управління оперативно-тактичного рівня він отримав у 2002 році. Саме тоді Юрій Содоль закінчив Національну академію оборони України. Він вивчав бойове застосування підрозділів Сухопутних військ.

З 2003 року служив у десантних військах. Його кредом по життю є девіз десантників, а саме ― "Ніхто, крім нас".

Содоля назначили командиром 25-ї повітрянодесантної бригади у 2007 році. Саме на цій посаді він був під час початку війни на сході України у 2014 році. Його бригада брала участь в АТО протягом п’яти місяців.

У березні 2018 року став Командувачем Морської піхоти. Він пробув на цій посаді до лютого 2024 року, допоки його не призначили на посаду Командувача об'єднаних сил ЗСУ.

У 2023 році був командиром оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Генерал Юрій Содоль відповідав за Вугледарський напрямок.

Отримав звання генерал-лейтенанта у грудні 2018 року. Має безліч нагород, зокрема Герой України (28 лютого 2022 року), Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2015), Орден "За мужність" ІІІ ступеня (2014), відзнака Міністра оборони України "Доблесть і честь". У переліку є також медалі та нагрудні знаки:

медаль "За військову службу Україні";

нагрудний знак "За досягнення у військовій службі" І ступеня;

медаль "За сумлінну службу" ІІ ступеня;

нагрудний знак "За досягнення у військовій службі" ІІ ступеня;

медаль "15 років Збройним Силам України";

нагрудний знак "За військову доблесть";

медаль "Ветеран служби".

Командувачем об’єднаних сил ЗСУ він став 11 лютого 2024 року. На цій посаді генерал Юрій Содоль замінив Сергія Наєва. Останній працював Командувачем об’єднаних сил ЗСУ з березня 2020 року.

Особисте життя

Генерал Юрій Содоль одружений. У нього є два сини. Про його особисте життя більше нічого невідомо.

У Вікіпедії вказано, що у нього два улюблених фільми ― "Офіцери" та "В зоні особливої уваги". Улюбленим письменником є американський автор пригодницьких оповідань і романів Джек Лондон.

"Телеграф" раніше повідомляв, що нардепка Мар’яна Безугла словесно накинулась на Содоля. Проте її колега по Комітету заперечив деякі висловлювання депутатки.