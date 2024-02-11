Президент змінив командувача Об'єднаних сил ЗСУ: що відомо про наступника Наєва

Глава держави змінює вище військове керівництво

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача Об'єднаних сил Збройних сил України. Він обіймав цю посаду з березня 2020 року.

Відповідний указ №70/2024 було опубліковано на сайті президента. Іншим своїм указом №71/2024 глава держави призначив на цю посаду генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Содоль з 2018 обіймав посаду командувача Морської піхоти України Військово-морських сил Збройних сил України. Має звання Героя України.

З 2014 року — учасник Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. 25-та окрема повітрянодесантна бригада, командиром якої був Юрій Содоль, п'ять місяців провела в активних боях.

У 2015 році отримав кваліфікацію офіцера військового управління оперативно-стратегічного рівня в Національному університеті оборони України ім. Івана Черняховського. З 2015 року — перший заступник командувача ДШВ ЗС України.

6 березня 2018 року був призначений на посаду командувача Морської піхоти. 5 грудня 2018 року йому було присвоєно військове звання генерал-лейтенанта.

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Його місце зайняв генерал-полковник Олександр Сирський.