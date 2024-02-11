Президент сменил командующего Объединенными силами ВСУ: что известно о преемнике Наева

Глава государства сменяет высшее военное руководство

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины. Он занимал этот пост с марта 2020 года.

Соответствующий указ №70/2024 был опубликован на сайте президента. Другим своим указом №71/2024 глава государства назначил на этот пост генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Содоль с 2018 года занимал должность командующего Морской пехотой Украины Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины.

С 2014 года – участник Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. 25-я отдельная воздушно-десантная бригада, командиром которой был Юрий Содоль, пять месяцев провела в активных боях.

В 2015 году получил квалификацию офицера военного управления оперативно-стратегического уровня в Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского. С 2015 года — первый заместитель командующего ДШВ ВС Украины.

6 марта 2018 года был назначен на должность командующего Морской пехотой. 5 декабря 2018 года ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский.