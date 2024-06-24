Герой Украины, на войне с 2014 года: что известно о генерале Юрии Содоле

Его кредом является девиз десантников ― "Никто, кроме нас"

Командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Содоль оказался на слуху из-за обвинений со стороны нардепа Марьяны Безуглой и военного Богдана Кротевича. Последний заявил, что подал заявление в ДБР на одного из генералов, по информации УП, это Содоль.

Безуглая и Кротевич обвинили генерала в прорыве россиян по направлению к Торецку Донецкой области и большим потерям среди военных. В то же время у Содоля есть множество государственных наград. "Телеграф" собрал, что известно о генерале Юрии Содоле, его профессиональной деятельности и личной жизни.

Генерал Юрий Содоль: биография военного и профессиональная деятельность

Он уроженец Чугуева Харьковской области. Родился 26 декабря 1970 года в семье военных.

Среднюю школу окончил в Мариуполе Донецкой области. Далее учился в Сумском высшем артиллерийском командном училище. Это заведение он окончил в 1994 году.

Квалификацию офицера военного управления оперативно-тактического уровня он получил в 2002 году. В это время Юрий Содоль окончил Национальную академию обороны Украины. Он изучал боевое применение подразделений Сухопутных войск.

С 2003 года служил в десантных войсках. Его кредом по жизни является девиз десантников, а именно – "Никто, кроме нас".

Содоля назначили командиром 25-й воздушно-десантной бригады в 2007 году. Именно на этой должности он был во время начала войны на востоке Украины в 2014 году. Его бригада участвовала в АТО в течение пяти месяцев.

В марте 2018 года стал Командующим Морской пехоты. Он пробыл на этой должности до февраля 2024 года, пока его не назначили на должность Командующего объединенными силами ВСУ.

В 2023 году был командиром оперативно-тактической группировки "Донецк". Генерал Юрий Содоль отвечал за Угледарское направление.

Получил звание генерал-лейтенанта в декабре 2018 года. Имеет множество наград, в частности, Герой Украины (28 февраля 2022 года), Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени (2015), Орден "За мужество" ІІІ степени (2014), отличие Министра обороны Украины "Доблесть и честь". В списке есть также медали и нагрудные знаки:

медаль "За военную службу Украины";

нагрудный знак "За достижения в военной службе" I степени;

медаль "За добросовестную службу" ІІ степени;

нагрудный знак "За достижения в военной службе" ІІ степени;

медаль "15 лет Вооруженным Силам Украины";

нагрудный знак "За военную доблесть";

медаль "Ветеран службы".

Командующим объединенными силами ВСУ он стал 11 февраля 2024 года. На этой должности генерал Юрий Содоль заменил Сергея Наева. Последний работал Командующим объединенными силами ВСУ с марта 2020 года.

Личная жизнь

Генерал Юрий Содоль женат. У него есть два сына. О его личной жизни больше ничего не известно.

В Википедии указано, что у него два любимых фильма — "Офицеры" и "В зоне особого внимания". Любимым писателем является американский автор приключенческих рассказов и романов Джек Лондон.

"Телеграф" ранее сообщал, что нардеп Марьяна Безуглая словесно набросилась на Содоля. Однако ее коллега по Комитету отрицает некоторые высказывания депутата.