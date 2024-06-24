На тлі гучних скандалів: Зеленський звільнив командувача Об'єднаними силами ЗСУ Содоля та повідомив, хто буде замість нього

Кадрові питання обговорювали на засіданні

У понеділок, 24 червня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля, у бік якого посипалися різні звинувачення від чинних військових, бригадним генералом Андрієм Гнатовим.

Про своє рішення очільник держави повідомив у традиційному вечірньому зверненні. Відео, зокрема, опублікували у Telegram.

"Нарада з військовими. Зранку. Були Головком, начальник Генерального штабу, міністр оборони… Обговорили також і кадрові питання у Збройних Силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", — мовив президент.

Нагадаємо, нардепка Марʼяна Безугла звинуватила Юрія Содоля у прориві росіян поблизу Торецька, позиції якого ЗСУ утримували з 2014 року. За її словами, за добу до можливого прориву командувач зняв з місця бригаду і завів підрозділ, який вже зазнав втрат і мав знижену боєздатність, а сам тим часом нібито розважався в одному з закладів Одеси.

Також проти українського генерала, "якого ненавидять 99% військових", висловився начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич, позивний "Тавр". Він написав листа до ДБР із закликом відкрити кримінальне провадження проти Содоля.

Разом з тим, відомо, що у травні активіст та волонтер Сергій Стерненко назвав призначення Содоля командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Хортиця "кадровою катастрофою", адже "гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Юрій Содоль був представлений особовому складу як новий голова Об’єднаних сил Збройних Сил України (ЗСУ). Його призначили на цю посаду президентським указом, опублікованим 11 лютого 2024 року.

Також в окремому матеріалі ми зібрали всю інформацію про біографію Юрія Содоля. З 2003 року він служив у десантних військах. Його кредом по життю є девіз десантників, а саме ― "Ніхто, крім нас".