На фоне громких скандалов: Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля и сообщил, кто будет вместо него

Кадровые вопросы обсуждали на заседании

В понедельник, 24 июня, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, в сторону которого посыпались различные обвинения от действующих военных, бригадным генералом Андреем Гнатовым.

О своем решении глава государства сообщил в традиционном вечернем обращении. Видео, в частности, было опубликовано в Telegram.

"Совещание с военными. Утром. Были Главком, начальник Генерального штаба, министр обороны… Обсудили также и кадровые вопросы в Вооруженных Силах Украины. Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым", – сказал президент.

Напомним, нардеп Марьяна Безуглая обвинила Юрия Содоля в прорыве россиян вблизи Торецка, позиции которого ВСУ удерживали с 2014 года. По ее словам, за сутки до возможного прорыва командующий снял с места бригаду и завел подразделение, которое уже понесло потери и имело пониженную боеспособность, а сам тем временем якобы развлекался в одном из заведений Одессы.

Также против украинского генерала, "которого ненавидят 99% военных", высказался начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич, позывной "Тавр". Он написал письмо ДБР с призывом открыть уголовное производство против Содоля.

Вместе с тем известно, что в мае активист и волонтер Сергей Стерненко назвал назначение Содоля командующим оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) Хортица "кадровой катастрофой", ведь "худшую кандидатуру, которой плевать на жизнь солдата, было сложно представить".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Юрий Содоль был представлен личному составу в качестве нового председателя Объединенных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Его назначили на этот пост президентским указом, опубликованным 11 февраля 2024 года.

Также в отдельном материале мы собрали всю информацию о биографии Юрия Содоля. С 2003 г. он служил в десантных войсках. Его кредом по жизни является девиз десантников, а именно — "Никто, кроме нас".