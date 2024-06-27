Эффектный пилотаж: появилось уникальное видео сброса украинским МиГ-29 бомб "Hammer" на цель в Белгородской области

Снаряды метко поразили цель

В июне 2024 года Украина начала наносить авиаудары по российской территории с применением западного вооружения. В частности, используются французские авиационные бомбы AASM Hammer.

В сети было обнародовано уникальное видео, на котором, как утверждается, был зафиксирован их сброс с самолета МиГ-29. В сети распространяется информация, что этот удар был нанесен по пункту управления мотострелкового полка врага, который размещался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области РФ.

На видео видно, как пилот МиГ-29 сначала летит на малой высоте, чтобы не быть замеченным вражескими РЛС. Затем он резко задирает нос самолета и стремительно набирает высоту.

Через несколько секунд после начала маневра происходит сброс AASM Hammer. После этого пилот совершает разворот на горке и снова снижается. Также на видео изображен момент попадания авиабомб по цели.

Что такое AASM Hammer

AASM Hammer (Armement Air-Sol Modulaire) это оборудование, превращающее обычные авиабомбы в высокоточные управляемые боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии до 50 километров. Однако сейчас ведутся работы над созданием версий, которые будут иметь дальность более 70 километров.

Сам комплекс состоит из трех частей – носового обтекателя с системой наведения, бомбы и двигательной установки. Благодаря этому комплекс можно приспособить для выполнения конкретных задач. Бомба может оснащаться рядом систем наведения, включающих GPS, инфракрасное наведение (для ударов по движущимся целям) и лазерное для условий плохой видимости.

Комплекс может снаряжаться осколочно-фугасными, проникающими или даже кассетными боеприпасами, чтобы использовать их для разных типов целей. Сначала эти бомбы создавались для использования французскими истребителями Mirage и Rafale, однако украинская армия адаптировала свои самолеты советского производства для использования с бомбами AASM Hammer. Базовая версия оснащена 250-килограммовой боевой частью, однако есть также версии под корпуса массой 125 кг, 500 кг и даже 1000 кг.

Первое боевое применение этой бомбы в Украине было зафиксировано 3 марта 2024 года, когда ВСУ нанесли удар по Авдеевскому коксохимическому заводу, который на тот момент был занят оккупационными войсками.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появилось видео попадания украинских ракет по военной цели в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области. Авиаудар совершили Воздушные силы Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.