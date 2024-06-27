Ефектний пілотаж: з'явилося унікальне відео скидання українським МіГ-29 бомб "Hammer" на ціль у Білгородській області

Снаряди влучно уразили ціль

У червні 2024 року Україна почала завдавати авіаудари по російській території з застосування західного озброєння. Зокрема, для цього використовуються французькі авіаційні бомби AASM Hammer.

У мережі було оприлюднено унікальне відео, на якому, як стверджується, було зафіксовано їх скидання з літака МіГ-29. У мережі поширюється інформація, що цей удар було завдано по пункту управління мотострілецького полку ворога, який розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області РФ.

На відео видно, як пілот МіГ-29 спочатку летить на малій висоті, щоб не бути поміченим ворожими РЛС. Потім він різко задирає ніс літака та стрімко набирає висоту.

Через декілька секунд після початку маневру відбувається скидання AASM Hammer. Після цього пілот здійснює розворот на гірці та знову знижується. Також на відео зображено момент влучання авіабомб по цілі.

Що таке AASM Hammer

AASM Hammer (Armement Air-Sol Modulaire) це обладнання, яке перетворює звичайні авіабомби на високоточні керовані боєприпаси, здатні вражати цілі на відстані до 50 кілометрів. Однак нині ведуться роботи над створенням версій, які матимуть дальність понад 70 кілометрів.

Сам комплекс складається з трьох частин — носового обтічника із системою наведення, бомби та рухової установки. Завдяки цьому комплекс можна пристосувати для виконання конкретних завдань. Бомба може оснащуватися рядом систем наведення, які включають GPS, інфрачервоне наведення (для ударів по рухомим цілям) та лазерне наведення для умов поганої видимості.

Комплекс може споряджатися осколково-фугасними, проникаючими або навіть касетними боєприпасами, щоб використовувати їх для різних типів цілей. Спочатку ці бомби створювалися для використання французькими винищувачами Mirage та Rafale, проте українська армія адаптувала свої літаки радянського виробництва для використання їх із бомбами AASM Hammer. Базова версія оснащена 250-кілограмовою бойовою частиною, проте існують також версії під корпуси масою 125 кг, 500 кг і навіть 1000 кг.

Перше бойове застосування цієї бомби в Україні було зафіксовано 3 березня 2024 року, коли ЗСУ завдали удару по Авдіївському коксохімічному заводі, який на той момент був зайнятий окупаційними військами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі з’явилося відео влучання українських ракет по військовій цілі в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородській області. Авіаудар здійснили Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.