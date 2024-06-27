ЗСУ звільнили частину Часового Яру: що зараз відбувається у місті (карта)

На якийсь час ворогу вдалося зайняти зруйновані будівлі

Сили оборони України витіснили російських окупантів з мікрорайону Канал міста Часів Яр Донецької області. Проте росіяни продовжують штурмувати цей населений пункт.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, пише "Інтерфакс-Україна". За його словами, російських військових наразі в мікрорайоні немає.

Волошин підкреслив, що окупанти не відмовляються від намірів прорватися в районі Часового Яру. За його інформацією, дві штурмові дії тривають.

Водночас речник зазначив, що українські захисники надійно тримають оборону на цій ділянці й дають гідну відсіч російському агресору. Він також повідомив, що російські окупанти інтенсивно обстрілюють Часів Яр і завдають ударів по місту з важких вогнеметних систем "Солнцепек".

Своєю чергою експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що українські військові контратакували під Часовим Яром і вибили ЗС РФ із мікрорайону Канал із багатоквартирними будинками. Цей район знаходиться на сході міста за каналом Сіверський Донець – Донбас.

Мікрорайон Канал

За його словами, російські війська також безуспішно контратакують селище Калинівка на північ від Каналу. Рьопке зазначив, що раніше вони захопили мікрорайон та підійшли до каналу Сіверський Донець — Донбас, але потім були відкинуті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як виглядає зараз Часів Яр з висоти пташиного польоту. На оприлюднених кадрах можна побачити, що у місті не лишилося жодної вцілілої будівлі.