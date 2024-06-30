ВСУ продвинулись на одном из участков фронта: что удалось вернуть (карта)

Захватчики с помощью БПЛА сбрасывают на украинские позиции на этом направлении химические боеприпасы, зажигательные вещества, газы и ядовитые вещества

Украинские воины недавно восстановили свои утраченные позиции вблизи Кременной. Тем временем российские оккупанты активизировали вблизи Купянска, Часового Яра и Торецка. На этих участках фиксируется их продвижение.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). По словам аналитиков, в течение 29 июня боевые действия были севернее и северо-восточнее Харькова. Однако изменений линии фронта в этом районе не было зафиксировано.

28 и 29 июня продолжались бои вблизи и в пределах Волчанска и Глубокого. По словам российских "военкоров", войска РФ наносят удары с термобарической артиллерии ТОС-1А в направлении Липцев, и что уничтожили неопределенную переправу через реку Волчья в Волчанске.

Как отметил спикер Группировки войск ВСУ "Хортица" подполковник Назар Волошин, часть российских военных, действующих на Волчанском направлении, в том числе бойцы 153-го танкового полка Московского военного округа, отказались воевать.

Захватчики недавно немного продвинулись юго-восточнее Купянска. В то же время украинские военные продвинулись вблизи Кременной во время продолжения боев вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная 28 и 29 июня. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 29 июня, путинские войска продвинулись вдоль железнодорожной линии к югу от н.п. Ивановка. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 28 и 29 июня, показывают, что ВСУ продвинулись к востоку от Тернов, а также в лесной зоне юго-западнее Кременной.

Российский "военкор" заявлял, что якобы войска РФ продвинулись примерно на 1 км к юго-востоку от Синьковки, и захватили позиции к северу от Петропавловки. По слова другого "военкора", оккупанты якобы вытеснили ВСУ из лесистых массивов к востоку от Мясожаровки и продвинулись к административным границам населенного пункта.

Российские "блогеры" также утверждали, что войска РФ продвинулись вблизи Невского. По словам украинского военного, действующего на Лиманском направлении, захватчики с помощью БПЛА сбрасывают на украинские позиции на этом направлении химические боеприпасы, зажигательные вещества, газы и ядовитые вещества. Оккупанты продолжали наступать в районе Степной Новоселовки, Стельмаховки и Кругляковки, вблизи Макеевки и Грековки, вблизи Торского и Серебрянского лесничества 28 и 29 июня.

29 июня войска РФ продолжили наступление на Северском направлении, но подтвержденных изменений линии фронта не последовало. Как утверждают россияне, части их 51-го воздушно-десантного (ВДВ) полка якобы недавно захватили Раздоловку и продвигаются к Переездному. В то же время аналитики ISW не наблюдали доказательств. Войска РФ 29 июня продолжили наступление в районе Спорного и Выемки.

Недавно оккупанты продвинулись вблизи Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 29 июня, показывают, что путинские войска незначительно продвинулись в микрорайоне Канала. При этом, российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в лесной зоне к югу от Калиновки. 29 июня продолжались бои под Часовым Яром, Калиновкой и Клещеевкой.

Захватчики незначительно продвинулись на Торецком направлении к каналу Северский Донец-Донбасс к востоку от Дружбы. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись восточнее Северного и Железного, и продвинулись до 2,3 км вглубь и 1,65 км в ширину в окрестностях Южного.

По данным некоторых российских блогеров, войска РФ будто бы захватили Сокол и продвинулись к западной окраине Евгеньевки (к северо-западу от Авдеевки). Другие же говорили, что ВСУ удерживают позиции в окрестностях н.п. Сокол. Российские блогеры также утверждали, что войска РФ продвинулись севернее Уманского.

Войска РФ недавно продвинулись к западу и юго-западу от города Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, показывают, что путинские войска продвинулись в пределах юго-западной Красногоровки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что нужно, чтобы остановить террор врага. Есть два условия.