Війна — день 858: росіяни тиснуть під Покровськом, але ЗСУ завдають ударів у відповідь

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку, де регулярно відбувається майже половина від усіх бойових зіткнень за добу, але шукають слабкі місця в українській обороні та інших ділянках фронту. Водночас українські захисники не лише тримають оборону, а й проводять успішні контратаки, покращуючи своє становище. Крім того, Україна змогла розгорнути виробництво дуже далекобійних безпілотників, за допомогою яких може завдавати точкових та болючих ударів далеко від лінії фронту та державного кордону.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 30 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Повітряні тривоги оголошували на Харківщині та в деяких інших областях через загрозу з боку російських терористів.

00:00 У Вільнянську (Запорізька область), який зазнав обстрілу вдень 29 червня, завершили пошукові роботи. Кількість загиблих збільшилася до семи, у тому числі двоє дітей. Ще 31 особа отримала поранення, серед них 8 дітей.

З ситуацією в Україні за 27 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 855: росіяни активізувалися в Торецьку, але втрачають перевагу за артилерією

Про те, що відбувалося 28 червня читайте у матеріалі Війна – день 856: на фронті жорсткі бої, в України можуть з’явитися нові Patriot

Про новини та події 29 червня ми розповідали тут: Війна — день 857: окупанти продовжують терор та шукають шляхи до прориву оборони ЗСУ