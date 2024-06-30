Война — день 858: россияне давят под Покровском, но ВСУ наносят удары в ответ

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают давить на Покровском направлении, где регулярно происходит почти половина от всех боевых столкновений за сутки, но ищут слабые места в украинской обороне и на других участках фронта. Вместе с тем украинские защитники не только держат оборону, но и проводят успешные контратаки, улучшая свое положение. Кроме того, Украина смогла развернуть производство очень дальнобойных беспилотников, с помощью которых может наносить точечные и болезненные удары далеко от линии фронта и государственной границы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 30 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Вольнянске (Запорожская область), который подвергся обстрелу днем 29 июня, завершили поисковые работы. Количество погибших увеличилось до семи, среди них двое детей. Еще 31 человек получил ранения, среди них 8 детей.

С ситуацией в Украине за 27 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 855: россияне активизировались в Торецке, но теряют преимущество по артиллерии

О том, что происходило 28 июня, читайте в материале Война – день 856: на фронте жесткие бои, у Украины могут появиться новые Patriot

О новостях и событиях 29 июня мы рассказывали здесь: Война — день 857: оккупанты продолжают террор и ищут пути к прорыву обороны ВСУ