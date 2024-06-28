Война — день 856: на фронте жесткие бои, у Украины могут появиться новые Patriot

Оперативно о главном в сутки

Российские террористы продолжают пытаться наступать на фронте. В фокусе внимания террористов – Торецкое направление и Часов Яр. Между тем, Украина может получить системы ПВО Patriot, что называется, "откуда не ждали": Израиль и США могут передать старые израильские системы Киеву, что поможет защищать от россиян украинское небо.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 28 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

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О том, что происходило 25 июня, читайте в ссылке: Война — день 853: Россия терроризирует Харьков авиаударами и рвется вперед на Торецк

О новостях и событиях 26 июня мы рассказывали здесь: Война — день 854: оккупанты усиливают давление на важном направлении и продолжают воздушный террор

С ситуацией в Украине за 27 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 855: россияне активизировались в Торецке, но теряют преимущество в артиллерии