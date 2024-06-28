Війна — день 856: на фронті жорсткі бої, в України можуть появитися нові Patriot

Оперативно про головне за добу

Російські терористи продовжують намагатися наступати на фронті. У фокусі уваги терористів – Торецький напрямок та Часів Яр. Тим часом Україна може отримати системи ППО Patriot, що називається, "звідки не чекали": Ізраїль та США можуть передати старі ізраїльські системи Києву, що допоможе захищати від росіян українське небо.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 28 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Про те, що відбувалося 25 червня, читайте на засланні: Війна — день 853: Росія тероризує Харків авіаударами і рветься вперед на Торецьк

Про новини та події 26 червня ми розповідали тут: Війна — день 854: окупанти посилюють тиск на важливому напрямку та продовжують повітряний терор

З ситуацією в Україні за 27 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 855: росіяни активізувалися у Торецька, але втрачають перевагу по артилерії