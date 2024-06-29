Війна — день 857: окупанти продовжують терор і шукають шляхи до прориву оборони ЗСУ

Росіяни продовжують тероризувати Україну, черговим актом геноциду став ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі. А Генштаб ЗСУ ввечері 28 червня повідомив, що окупанти нарощують інтенсивність атак, зокрема, намагалися просунутись біля Серебрянського лісу (Куп'янський напрямок).

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 29 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Актуальна на ніч з 28 на 29 червня карта Deep State

Детальніше карту Deep State стате можна подивитись тут.

Про новини та події 26 червня ми розповідали тут: Війна — день 854: окупанти посилюють тиск на важливому напрямку та продовжують повітряний терор

З ситуацією в Україні за 27 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 855: росіяни активізувалися у Торецька, але втрачають перевагу по артилерії

Про те, що відбувалося 28 червня, читайте у матеріалі Війна — день 856: на фронті жорсткі бої, в України можуть появитися нові Patriot.