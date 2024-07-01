Небезпека тільки зростатиме: Захід повинен зруйнувати путінську "теорію перемоги"

"Теорія перемоги", яку сформулював ватажок російських терористів, полягає в тому, що Росія може до нескінченності повільно просуватися на фронті

Захід повинен вщент зруйнувати "теорію перемоги", яку розробив російський диктатор Володимир Путін. Ватажок російських терористів вважає, що Росія зможе нескінченно здійснювати своє повзуче просування в Україні та виграти війну на виснаження – тому Захід повинен продемонструвати Путіну його помилку.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики наполягають на тому, що Захід повинен припинити роздумувати; потрібно активно надавати Україні підтримку для початку контрнаступальних операцій. Це зруйнує путінську "теорію перемоги" та дозволить викинути терористів з України.

Зараз диктатор користується тим, що Захід побоюється нестабільності в Росії, якщо терористів буде розгромлено в Україні. Це може посилити російські позиції на переговорах, Путін може використати цю позицію у будь-який момент.

"Теорія перемоги", яку сформулював ватажок російських терористів, полягає в тому, що Росія може до нескінченності повільно просуватися на фронті, завадити Україні провести успішні контрнаступи та виграти війну на виснаження проти України. Проте диктатор дуже сильно помилився; завдання Заходу – зробити цю помилку фатальною для терористів.

"Путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають повзучі наступальні операції як більш гарантований підхід до досягнення успіху в Україні, ніж великі мобільні наступальні операції, і, схоже, приймають реальність того, що російським військам, можливо, доведеться переслідувати окремі оперативно важливі цілі протягом багатьох місяців, якщо не років. Затяжна війна сприяє розрахункам Путіна, оскільки він, ймовірно, вважає, що Росія зможе утримати будь-яку територію, яку вона захоче, і що чим довше триватиме війна, тим більша ймовірність того, що російські війська зможуть досягти заявлених ним територіальних цілей. Путін і Кремль навмисно не встановлюють жодних обмежень для своїх цілей завоювання в Україні і неодноразово припускали, що території за межами Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей є частиною Росії", – пишуть аналітики.

Окрім того, затяжна війна може стимулювати диктатора відкрито ставити нові територіальні цілі, якщо він подумає, що українські війська не зможуть його зупинити. Мета ватажка терористів – знищити українську державність. Наразі Путін не приймає нічого, окрім повної капітуляції України; будь-які угоди про припинення вогню ватажок терористів буде розглядати, як можливість відновити війну у майбутньому.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що мирний план за всіма аспектами "формули миру" буде готовий до кінця 2024 року. Нині Україна працює над трьома пріоритетними складниками цього плану: енергетика, продовольча безпека та обміни полоненими.

Україну влаштує модель, в якій переговори з Росією вестимуться через посередників. Вона вперше була застосована на прикладі зернового коридору.

Також раніше "Телеграф" повідомляв про заяву Зеленського щодо переговорів з Росією. За словами очільника української держави, він готовий вести діалог про те, щоби закінчити війну.