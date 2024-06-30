"Наша слабкість мотивує Путіна": ексгенсек НАТО розповів, на що сподівається Росія у війні проти України

Екс-генсек НАТО зробив прогноз щодо російського вторгнення в Україну

Російський диктатор Володимир Путін не зміг реалізувати свій "План А", який полягав у швидкому захопленні України, а тому тепер хоче реалізувати "план Б". Він полягає у заморожуванні конфлікту та надії на те, що Захід ослабне і здасться.

Про це розповів колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в інтерв’ю N-TV. Він переконаний, що війна триватиме щонайменше до кінця 2024 року, оскільки Путін сподівається, що листопадові вибори в США він зможе використати на свою користь.

"На мій погляд, наступний рік буде вирішальним. Якщо ми дамо українцям все, що їм потрібно не тільки для виживання, а й для перемоги у війні, у них з’являться добрі шанси дати відсіч росіянам", — сказав чиновник.

Він додав, що хоч зараз є єдність серед країн Заходу, проте Путін веде війну на виснаження і чекає, поки жителі Європи та США втомляться та запропонують повернутися у "комфортніші часи".

Втім, він зазначає, що якщо це станеться ціною територіальних поступок з боку України, то Кремль вважатиме вторгнення успішним і зможе розпочати агресію проти Молдови, Грузії та країн Балтії.

"Я стверджую, що саме наша слабкість мотивує Путіна, майже провокує його продовжувати. Мало того, це надішле вкрай небезпечний сигнал автократам усього світу. Сі Цзіньпін у Китаї дійшов висновку: якщо Путіну вдасться уникнути покарання за вторгнення в Україну, то і мені зійде з рук захоплення Тайваню", — додав Расмуссен.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в НАТО порахували, скільки російські окупанти втратили живу силу під час наступу на Харківську область.