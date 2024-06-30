"Наша слабость мотивирует Путина": экс-генсек НАТО рассказал, на что надеется Россия в войне против Украины

Экс-генсек НАТО сделал прогноз по российскому вторжению в Украину

Российский диктатор Владимир Путин не смог реализовать свой "План А", который заключался в быстром захвате Украины, а потому теперь хочет реализовать "план Б". Он заключается в замораживании конфликта и надежде на то, что Запад ослабнет и сдастся.

Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью N-TV. Он убежден, что война будет длиться минимум до конца 2024 года, поскольку Путин надеется, что ноябрьские выборы в США он сможет использовать в свою пользу.

"На мой взгляд, следующий год будет решающим. Если мы дадим украинцам все, что им нужно, не только для выживания, но и для победы в войне, у них появятся хорошие шансы дать отпор россиянам", — сказал чиновник.

Он добавил, что хоть сейчас есть единство среди стран Запада, однако Путин ведет войну на истощение и ждет, пока жители Европы и США устанут и предложат вернуться в "более комфортные времена".

Впрочем, он отмечает, что если это произойдет ценой территориальных уступок со стороны Украины, то Кремль будет считать вторжение успешным и сможет начать агрессию против Молдовы, Грузии и стран Балтии.

"Я утверждаю, что именно наша слабость мотивирует Путина, почти провоцирует его продолжать. Более того, это пошлет крайне опасный сигнал автократам всего мира. Си Цзиньпин в Китае пришел к выводу: если Путину удастся избежать наказания за вторжение в Украину, то и мне сойдет с рук захват Тайваня", — добавил Расмуссен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в НАТО посчитали, сколько российские оккупанты потеряли живой силы во время наступления на Харьковскую область.