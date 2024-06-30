Россияне стали терять еще больше: Зеленский озвучил соотношение потерь между ВСУ и армией РФ

Сейчас идет война технологий

С начала нового наступления на Харьковскую область Россия начала терять еще больше своих солдат. Отрыв по потерям между ВСУ и армией РФ стал еще больше.

Об этом заявил президент Зеленский в интервью Труди Рубин, колумнистке The Philadelphia Inquirer. Глава государства объяснил, что, действительно, россияне имеют численное превосходство над Украиной, однако соотношение потерь на поле боя в пользу ВСУ.

"Действительно, у нас людей не будет больше, чем у россиян. Но мы также должны отметить, у нас сегодня погибает один украинец к шести россиян. У нас была статистика на уровне 1 к 4, но сейчас на Харьковском, Покровском направлениях цифры 1 к 6. Я хочу сказать, что все разговоры о превосходстве россиян в живой силе действительно имеют место быть, однако сейчас другая война — война технологий. И кто более технологичен, тот может побеждать", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, как Украина может преодолеть преимущество РФ в живой силе.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько еще может длиться российское наступление на Харьковскую область.