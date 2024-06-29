Путин вновь облизывается на Киев и не только: в СМИ узнали, о планах диктатора

В России многие уверены, что Украина слишком устала, чтобы повторно организовать успешную оборону

Российского диктатора Владимира Путина в Украине не устроят незначительные достижения. Его аппетиты удовлетворит лишь захват Киева.

Об этом говорится в аналитической статье бывшего главреда издания "Дождь" Михаила Зыгаря для Foreign Affairs. Автор отмечает, что даже победа в Украине может показаться Кремлю недостаточной, после чего он нападет на одну из стран НАТО.

В материале говорится, что если ранее российские олигархи тайно критиковали войну, то теперь они надеются на победу, поскольку в противном случае они не смогут вернуться к привычному довоенному образу жизни. Из-за этого они сейчас обсуждают вопросы того, что именно будет считаться для России победой и склоняются к тому, что таковой могла бы быть оккупация Харькова.

Однако автор статьи отмечает, что Путин не будет удовлетворен даже оккупацией всего северо-востока Украины.

"Единственный результат, который он примет, — это захват Киева. У Путина особая, почти мистическая связь с украинской столицей, которую он считает колыбелью российской цивилизации", — говорится в материале.

Отмечается, что если россияне вновь попытаются пойти на украинскую столицу, то сделают это так же, как и в начале 2022 года — через Беларусь. Автор подчеркивает, что сейчас в Москве многие уверены, что российская армия сейчас усилена, а у Украины нет нужных резервов, чтобы победить.

"По мнению российской элиты, украинцы просто слишком устали, чтобы обеспечить еще одну стойкую оборону", — говорится в материале.

В статье указано, что приближенные к Путину люди говорят, что тот видит войну в Украине как еще один фронт в конфронтации с Западом и потому может атаковать страну НАТО, а наиболее очевидными целями могут быть Эстония или Латвия. Например, захват эстонского города Нарва может показать, готов ли Запад к рискам развязывания третьей мировой войны из-за "нескольких квадратных километров на российской границе".

Отмечается, что российские элиты считают Запад слабым и разобщенным, а потому в таком случае он впадет в панику и хаос, после чего не сможет дать никакого ответа.

Ранее "Телеграф" писал, что российский диктатор снова обвинил Украину в затягивании войны.