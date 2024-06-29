Путін знову облизується на Київ і не тільки: у ЗМІ дізналися про плани диктатора

У Росії багато хто впевнений, що Україна надто втомилася, щоб повторно організувати успішну оборону

Російського диктатора Володимира Путіна в Україні не влаштують незначні здобутки. Його апетити задовольнить лише захоплення Києва.

Про це йдеться в аналітичній статті колишнього головного редактора видання "Дождь" Михайла Зигаря для Foreign Affairs. Автор зазначає, що навіть перемога в Україні може здатися Кремлю недостатньою, після чого він нападе на одну із країн НАТО.

У матеріалі йдеться, що раніше російські олігархи таємно критикували війну, то тепер вони сподіваються на перемогу, оскільки інакше вони не зможуть повернутися до звичного довоєнного способу життя. Через це вони зараз обговорюють питання того, що саме вважатиметься для Росії перемогою і схиляються до того, що такою могла б бути окупація Харкова.

Однак автор статті зазначає, що Путін не буде задоволений окупацією навіть всього північного сходу України.

"Єдиний результат, який він прийме, — це захоплення Києва. У Путіна особливий, майже містичний зв’язок з українською столицею, яку він вважає колискою російської цивілізації", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що якщо росіяни знову спробують піти на українську столицю, то зроблять це так само як і на початку 2022 року — через Білорусь. Автор підкреслює, що зараз у Москві багато хто впевнений, що російська армія зараз посилена, а Україна не має потрібних резервів, щоб перемогти.

"На думку російської еліти, українці просто надто втомилися, щоб забезпечити ще одну стійку оборону", — йдеться у матеріалі.

У статті зазначено, що наближені до Путіна люди кажуть, що той бачить війну в Україні як ще один фронт у конфронтації із Заходом і тому може атакувати країну НАТО, найбільш очевидними цілями можуть бути Естонія чи Латвія. Наприклад, захоплення естонського міста Нарва може показати, чи Захід готовий до ризиків розв’язання третьої світової війни через "кілька квадратних кілометрів на російському кордоні".

Зазначається, що російські еліти вважають Захід слабким та роз’єднаним, а тому в такому разі він впаде в паніку та хаос, після чого не зможе дати жодної відповіді.

Раніше "Телеграф" писав, що російський диктатор знову звинуватив Україну у затягуванні війни.