Опасность будет только расти: Запад должен разрушить путинскую "теорию победы"

"Теория победы", которую сформулировал главарь российских террористов, состоит в том, что Россия может до бесконечности медленно продвигаться на фронте.

Запад должен полностью разрушить "теорию победы", которую разработал российский диктатор Владимир Путин. Главарь российских террористов считает, что Россия сможет бесконечно совершать свое ползучее продвижение в Украине и выиграть войну на истощение – поэтому Запад должен продемонстрировать Путину его ошибку.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW). Аналитики настаивают на том, что Запад должен перестать раздумывать; нужно активно оказывать Украине поддержку для начала контрнаступательных операций. Это разрушит путинскую "теорию победы" и позволит выбросить террористов из Украины.

Сейчас диктатор пользуется тем, что Запад опасается нестабильности в России, если террористы будут разгромлены в Украине. Это может усилить российские позиции на переговорах, Путин может использовать эту позицию в любой момент.

"Теория победы", которую сформулировал главарь российских террористов, состоит в том, что Россия может до бесконечности медленно продвигаться на фронте, помешать Украине провести успешные контрнаступления и выиграть войну на истощение против Украины. Однако диктатор очень сильно ошибся; задача Запада – сделать эту ошибку роковой для террористов.

"Путин и российское военное командование, вероятно, рассматривают ползучие наступательные операции как более гарантированный подход к достижению успеха в Украине, чем крупные мобильные наступательные операции, и, похоже, принимают реальность того, что российским войскам, возможно, придется преследовать отдельные оперативно-важные цели в течение многих месяцев, если не лет. Затяжная война способствует расчетам Путина, поскольку он, вероятно, считает, что Россия сможет удержать любую территорию, которую она захочет, и чем дольше будет продолжаться война, тем больше вероятность того, что российские войска смогут достичь заявленных им территориальных целей. Путин и Кремль намеренно не устанавливают никакие ограничения для своих целей завоевания в Украине и неоднократно предполагали, что территории за пределами Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей являются частью России", – пишут аналитики.

Кроме того, затяжная война может стимулировать диктатора открыто ставить новые территориальные цели, если он подумает, что украинские войска не смогут остановить его. Цель главаря террористов – уничтожить украинскую государственность. Пока Путин не принимает ничего, кроме полной капитуляции Украины; любые соглашения о прекращении огня главарь террористов будет рассматривать как возможность возобновить войну в будущем.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план по всем аспектам "формулы мира" будет готов к концу 2024 года. В настоящее время Украина работает над тремя приоритетными составляющими этого плана: энергетика, продовольственная безопасность и обмен пленными.

Украину устроит модель, в которой переговоры с Россией будут вестись через посредников. Она была впервые применена на примере зернового коридора.

Также ранее "Телеграф" сообщал о заявлении Зеленского о переговорах с Россией. По словам главы украинского государства, он готов вести диалог о том, чтобы закончить войну.