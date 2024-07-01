Война — день 859: оккупанты готовятся к битве за Торецк и бомбят города

Оперативно о главном за сутки

Украина продолжает сдерживать натиск российских оккупантов, которые концентрируют свои усилия на направлениях Купянска, Часового Яра и Торецка. И хоть заметных территориальных достижений ни одна сторона не получает, однако интенсивность боевых действий от этого не снижается. При этом россияне начали применять на направлении Торецка тяжелые авиабомбы ФАБ-3000, что может говорить о подготовке нового наступления в этом районе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 1 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Воздушную тревогу объявляли в Запорожской области из-за активности разведывательных БПЛА террористов.

00:00 Над Вольнянском зафиксирован разведывательный БПЛА россиян. После этого по прифронтовым населенным пунктам Запорожской области были совершены обстрелы из РСЗО с района Токмака

О том, что происходило 28 июня, читайте в материале Война – день 856: на фронте жесткие бои, у Украины могут появиться новые Patriot

О новостях и событиях 29 июня мы рассказывали здесь: Война — день 857: оккупанты продолжают террор и ищут пути к прорыву обороны ВСУ

С ситуацией в Украине за 30 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 858: россияне давят под Покровском, но ВСУ наносят удары в ответ