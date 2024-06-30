Битва за Торецк начинается: обозреватель указал на тревожный момент (видео)

Россияне готовы стереть с лица земли очередной украинский город

Оккупационные войска ударили мощной авиабомбой ФАБ-3000 по Нью-Йорку Донецкой области, хотя раньше использовали эти снаряды для обстрела Харьковщины. Этот тревожный момент может указывать на то, что начинается битва за Торецк.

Нью-Йорк является самым южным населенным пунктом в Торецкой агломерации. Удар по нему указывает на то, что скоро россияне начнут активно продвигаться на этом направлении, считает военный аналитик Александр Коваленко.

О чем говорит удар ФАБ-3000 по Нью-Йорку

Аналитик обратил внимание, что сброс авиабомбы, вес которой составляет целых три тонны, происходил с ближней территории. Ее сбросил российский самолет Су-34 и улетел назад невредимым. Это указывает на то, что российские самолеты свободно чувствуют себя над территорией Донецкой области.

"Сам факт применения ФАБ-3000 М-54 по Нью-Йорку говорит о том, что Торецкую агломерацию в ближайшее время начнут стирать с лица земли, как и все другие города, перед началом наступления", ― написал Коваленко.

Это указывает на начало битвы за Торецк. Россияне начнут ее с тотального уничтожения населенных пунктов, которые находятся рядом с городом.

"Можно считать, что битва за Торецк начинается. И начинается она с тотального уничтожения агломерации", ― написал Коваленко.

Аналитик задал риторический вопрос относительно того, стоит ли напоминать партнерам о том, что Украине нужно больше ПВО и самолетов F-16. Отметим, что Киев просит у союзников создать бесполетную зону на западе страны. Это необходимо для защиты гражданского населения, энергетических объектов и промышленности.

Для справки: ФАБ-3000 М-54 УМПК весит 3 тонны, из них 1,2 тонны приходится на боевую часть. Впервые Россия применила авиабомбу, ударив по Липцам Харьковской области. ФАБ-3000 упала вблизи отделения Новой Почты. При ее попадании образуется воронка в полтора десятка метра.

Де Торецк на карте Украины

Торецк — город в Бахмутском районе Донецкой области. В настоящее время это административный центр Торецкой общины. Находится в 55 км от временно оккупированного Донецка. До Нью-Йорка, который недавно атаковали россияне, по прямой всего 10 км.

Город находится недалеко от линии столкновения

Эксперты неоднократно заявляли, что россияне планируют захватить Торецк летом. Недавно они активизировались в этом направлении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известно о российской авиабомбе ФАБ-3000. На фронте ее стали использовать еще в марте, но сейчас РФ бьет ими и по мирным населенным пунктам.