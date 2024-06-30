Укр

Битва за Торецк начинается: обозреватель указал на тревожный момент (видео)

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Оккупационные войска действуют по привычному террористическому сценарию Новость обновлена 30 июня 2024, 13:36
Оккупационные войска действуют по привычному террористическому сценарию. Фото Коллаж "Телеграф"

Россияне готовы стереть с лица земли очередной украинский город

Оккупационные войска ударили мощной авиабомбой ФАБ-3000 по Нью-Йорку Донецкой области, хотя раньше использовали эти снаряды для обстрела Харьковщины. Этот тревожный момент может указывать на то, что начинается битва за Торецк.

Нью-Йорк является самым южным населенным пунктом в Торецкой агломерации. Удар по нему указывает на то, что скоро россияне начнут активно продвигаться на этом направлении, считает военный аналитик Александр Коваленко.

О чем говорит удар ФАБ-3000 по Нью-Йорку

Аналитик обратил внимание, что сброс авиабомбы, вес которой составляет целых три тонны, происходил с ближней территории. Ее сбросил российский самолет Су-34 и улетел назад невредимым. Это указывает на то, что российские самолеты свободно чувствуют себя над территорией Донецкой области.

"Сам факт применения ФАБ-3000 М-54 по Нью-Йорку говорит о том, что Торецкую агломерацию в ближайшее время начнут стирать с лица земли, как и все другие города, перед началом наступления", ― написал Коваленко.

Это указывает на начало битвы за Торецк. Россияне начнут ее с тотального уничтожения населенных пунктов, которые находятся рядом с городом.

"Можно считать, что битва за Торецк начинается. И начинается она с тотального уничтожения агломерации", ― написал Коваленко.

Аналитик задал риторический вопрос относительно того, стоит ли напоминать партнерам о том, что Украине нужно больше ПВО и самолетов F-16. Отметим, что Киев просит у союзников создать бесполетную зону на западе страны. Это необходимо для защиты гражданского населения, энергетических объектов и промышленности.

Для справки: ФАБ-3000 М-54 УМПК весит 3 тонны, из них 1,2 тонны приходится на боевую часть. Впервые Россия применила авиабомбу, ударив по Липцам Харьковской области. ФАБ-3000 упала вблизи отделения Новой Почты. При ее попадании образуется воронка в полтора десятка метра.

Де Торецк на карте Украины

Торецк — город в Бахмутском районе Донецкой области. В настоящее время это административный центр Торецкой общины. Находится в 55 км от временно оккупированного Донецка. До Нью-Йорка, который недавно атаковали россияне, по прямой всего 10 км.

Де Торецк на карте Украины
Город находится недалеко от линии столкновения

Эксперты неоднократно заявляли, что россияне планируют захватить Торецк летом. Недавно они активизировались в этом направлении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известно о российской авиабомбе ФАБ-3000. На фронте ее стали использовать еще в марте, но сейчас РФ бьет ими и по мирным населенным пунктам.

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#Донецкая область #Нью-Йорк #Александр Коваленко