Сколько самолетов Су-34 изготовила Россия: Чмут назвал точные цифры

36 Су-34 было изготовлено россиянами с начала войны в Украине

Российские террористы в общей сложности с 2010 года изготовили 160 строевых бортов и 12 прототипов истребителя-бомбардировщика Су-34. В том числе, с начала полномасштабного вторжения в Украину террористы изготовили 36 бортов. Именно этот российский самолет является носителем управляемых авиационных бомб (КАБ).

Об этом написал ветеран АТО, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в соцсети Х. По его словам, террористы в июне получили новую партию Су-34 — два самолета.

"О темпах и объемах производства фронтовых бомбардировщиков Су-34/34М в РФ. В этом месяце ВКС получили вторую партию самолетов (вероятно, 2 борта) построенных на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова", – отметил он.

Всего, по словам Чмута, россияне изготовили 172 самолета:

7 опытных прототипов;

5 предсерийных бортов;

126 самолетов по контрактам 2010-2020 годов;

20 самолетов в 2022 году;

12 самолетов в 2023 году;

4 самолета с начала 2024 года.

"Итого 160 серийных строевых бортов. Здесь нет выводов, просто цифры", – отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за февраль 2024 года российские кафиры потеряли 11 своих боевых самолетов. Среди них: истребители-бомбардировщики Су-34 и Су-35, а также редкий радиолокационный самолет Бериева А-50.

С начала 2024 года Россия потеряла большое количество своих самолетов Су-34 по разным причинам. Последним стал случай 11 июня в Северной Осетии, когда тот разбился о скалу во время учебы.