Скільки літаків Су-34 виготовила Росія: Чмут назвав точні цифри

36 Су-34 було виготовлено росіянами з початку війни в Україні

Російські терористи загалом з 2010 року виготовили 160 стройових бортів та 12 прототипів винищувача-бомбардувальника Су-34. В тому числі з початку повномасштабного вторгнення в Україну терористи виготовили 36 бортів. Саме цей російський літак є носієм керованих авіаційних бомб (КАБ).

Про це написав ветеран АТО, очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут у соцмережі Х. За його словами, терористи у червні отримали нову партію Су-34 – два літаки.

"Про темпи та об'єми виробництва фронтових бомбардувальників Су-34/34М у РФ. Цього місяця ВКС отримали другу партію літаків (ймовірно, 2 борти) побудованих на Новосибірському авіазаводі ім. Чкалова", – зазначив він.

Всього, за словами Чмута, росіяни виготовили 172 літаки:

7 дослідних прототипів;

5 передсерійних бортів;

126 літаків по контрактах 2010-2020 років;

20 літаків у 2022 році;

12 літаків у 2023 році;

4 літаки з початку 2024 року.

"Ітого 160 серійних стройових бортів. Тут немає висновків, просто цифри", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за лютий 2024 року російські окупанти втратили 11 своїх бойових літаків. Серед них: винищувачі-бомбардувальники Су-34 і Су-35, а також рідкісний радіолокаційний літак Берієва А-50.

З початку 2024 року Росія втратила чималу кількість своїх літаків Су-34 з різних причин. Останнім став випадок 11 червня у Північній Осетії, коли той розбився про скелю під час навчання.