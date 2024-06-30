Укр

"Это нас спасает": в ВСУ объяснили, почему россияне часто сбрасывают бомбы на подконтрольные им территории

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
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Автор
Российские КАБ мощные, но неточные Новость обновлена 30 июня 2024, 03:07
Российские КАБ мощные, но неточные. Фото Коллаж "Телеграф"

Россияне боятся близко подлетать – для них это почти гарантированная смерть

Российские террористы с начала 2024 сбросили на временно контролируемую ими Белгородскую область и временно оккупированные территории Украины более 100 управляемых авиабомб (КАБ). Есть ряд причин, по которым террористы так часто "теряют" бомбы.

Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире канала "Мы — Украина". По его словам, российские КАБы обладают большой разрушительной силой, но очень низким качеством.

"Это нас спасает – что эти бомбы не только не точны, но и технологические планерные средства не всегда совершенны, не всегда открываются. И тогда эти бомбы падают на территории России", – сказал он.

Еще один фактор – террористы во время бомбежек очень боятся близко подлетать к территории Украины. Украинские системы противовоздушной обороны могут быстро сбить неосторожный самолет.

"Несмотря на массированность российской авиации, они не подлетают к линии фронта, потому что тогда их сбивание становится почти гарантированным. Поэтому они пытаются работать с расстояния не менее 50 километров от линии фронта, что вызывает ряд технических проблем", — резюмировал Тимочко.

Отметим, российские террористы за последние три месяца по меньшей мере 75 раз якобы случайно бомбили Белгородскую область, а также некоторые временно оккупированные территории Украины. Во всех случаях виновные не были наказаны, а никаких расследований не проводилось.

В мае в Белгороде был уничтожен целый подъезд многоэтажки. Российские террористы обвинили Украину, однако украинские эксперты быстро доказали, что по дому ударил российский КАБ.

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#Террористы #Россия #Война #КАБ-1500