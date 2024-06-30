"Це нас рятує": в ЗСУ пояснили, чому росіяни часто скидують бомби на підконтрольні їм території

Росіяни бояться близько підлітати – для них це майже гарантована смерть

Російські терористи з початку 2024 року скинули на тимчасово контрольовану ними Бєлгородську область та тимчасово окуповані території України понад 100 керованих авіабомб (КАБ). Є низка причин, через які терористи так часто "втрачають" бомби.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі каналу "Ми – Україна". За його словами, російські КАБи мають велику руйнівну силу, але дуже низьку якість.

"Це нас рятує — що ці бомби не тільки не точні, а і технологічні планерні засоби не завжди досконалі, не завжди відкриваються. І тоді ці бомби падають на території Росії", – сказав він.

Ще один фактор – терористи під час бомбардувань дуже бояться близько підлітати до території України. Українські системи протиповітряної оборони можуть швидко збити необережний літак.

"Попри масованість російської авіації, вони не підлітають до лінії фронту, бо тоді їхнє збиття стає майже гарантованим. Тому вони намагаються працювати з відстані не менше 50 кілометрів від лінії фронту, а це викликає ряд технічних проблем", – резюмував Тимочко.

Зазначимо, російські терористи протягом останніх трьох місяців щонайменше 75 разів нібито випадково бомбили Бєлгородську область, а також деякі тимчасово окуповані території України. В усіх випадках винних не було покарано, а жодних розслідувань не проводилося.

У травні в Бєлгороді було знищено цілий під'їзд багатоповерхівки. Російські терористи звинуватили Україну, проте українські експерти швидко довели, що по будинку вдарив російський КАБ.