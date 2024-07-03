Долетели аж до Москвы: ночью Россию атаковали беспилотники - и в небе, и на море

"Минубийств" РФ традиционно обвиняет во всем "киевский режим"

Российское министерство обороны заявило, что территорию России в ночь на среду, 3 июля, атаковали БПЛА и безэкипажные катера. Один беспилотник, по их заявлению, был уничтожен аж над Московской областью.

Минобороны РФ традиционно обвиняет в атаке так называемый "киевский режим". По информации ведомства дежурные средства ПВО уничтожили пять беспилотников над территорией Белгородской области. Еще четыре БПЛА якобы сбиты над территорией Брянской области, и один ударный дрон уничтожен над территорией Московской области.

"Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска", — добавили в "минубийств".

Важно иметь в виду, что российские власти регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Как сообщал "Телеграф", в Новороссийске, который минувшей ночью был атакован морскими дронами, гремели взрывы и была слышна стрельба. После атаки там вспыхнул пожар. Возможно, вскоре мы узнаем, чем именно Россия "уничтожила два безэкипажных катера".