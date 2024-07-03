Россияне разгоняют новое видео прилета по аэродроме в Миргороде: что говорят в Украине

В сеть попало еще одно видео с российского БПЛА над Миргородом

Россияне после ракетного удара по аэродрому в Миргороде обнародовали еще одно, на котором виден новый удар по тому же объекту. На этот раз пропагандисты начали заявлять о том, что там был поражен вертолет Ми-24.

Видео из дрона было распространено по российскому сегменту сети, после чего попало и в украинский. По данным z-блогеров вследствие удара ракетой "Искандер" с кассетной боевой частью, там был поврежден вертолет и несколько единиц автомобильной техники.

При этом на кадрах, которые разлетелись по сети очень сложно понять куда попала ракета и что находилось в зоне поражения.

На видеозапись отреагировал украинский telegram-канал "Николаевский Ванек", который, как считается, связан с силами обороны юга.

"Не писал про сегодня, потому что нам условно повезло. Не знаю где вы там "ураження" увидели, вертолёты все целые. Но долго так везти не будет", — написал он.

При этом он отметил, что в воздушных силах все же "зашевелились" и пообещали принять меры для недопущения подобных ситуаций.

Как сообщалось ранее, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее прокомментировал атаку на Миргород. По его словам, потери техники там есть, но все не так страшно, как сообщают россияне.