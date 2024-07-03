Росіяни розганяють нове відео прильоту по аеродрому у Миргороді: що говорять в Україні

До мережі потрапило ще одне відео з російського БПЛА над Миргородом

Росіяни після ракетного удару по летовищу в Миргороді оприлюднили ще одне, на якому видно новий удар по тому ж об’єкту. На цей раз пропагандисти почали заявляти про те, що там був уражений гелікоптер Мі-24.

Відео з дрона було поширене російським сегментом мережі, після чого потрапило і в українську. За даними z-блогерів внаслідок удару ракетою "Іскандер" з касетною бойовою частиною, там було пошкоджено вертоліт та кілька одиниць автомобільної техніки.

При цьому на кадрах, які розлетілися мережею, дуже складно зрозуміти куди потрапила ракета і що знаходилося в зоні ураження.

На відеозапис відреагував український telegram-канал "Николаевский Ванек", який, як вважається, пов’язаний із силами оборони півдня.

"Не писав про сьогодні, бо нам умовно пощастило. Не знаю, де ви там ураження побачили, гелікоптери всі цілі. Але довго так везти не буде", — написав він.

При цьому він зазначив, що в повітряних силах все ж таки "заворушилися" і пообіцяли вжити заходів для недопущення подібних ситуацій.

Як повідомлялося раніше, представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше прокоментував атаку на Миргород. За його словами, втрати техніки там є, але все не таке страшно, як повідомляють росіяни.