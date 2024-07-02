"Обстановка залишається складною": Сирський назвав дві основні проблеми на фронті

Головком відвідав підрозділи на фронті

Наразі перед українським військовими на фронті стоять дві основні проблеми. Водночас на боці Сил оборони є і перевага.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що тиждень працював на Східному фронті та побував практично в усіх бригадах Покровського, Курахівського, Времівського, Торецького, Краматорського напрямків, а також тих, які ведуть бої у Вовчанську та під Харковом.

"Мета моєї роботи, як і раніше, полягає у вивченні обстановки безпосередньо в районах бойових дій, оперативному вирішенні проблемних питань без бюрократичних процедур, вивченні бойового досвіду наших військ та впровадження його в процес підготовки військовослужбовців та підрозділів, а також надання дієвої допомоги командирам у плануванні та веденні бойових дій", — зазначив Сирський.

Головком наголосив, що на даний час основним проблемним питанням для командирів будь-якого рівня є комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями. Ще одним проблемним питанням, за його словами, є забезпечення сучасними засобами РЕБ і військової ППО, спроможної ефективно боротися з БПЛА противника.

"Водночас, на нашому боці є перевага у кількості і якості бойових коптерів, насамперед бомберів та FPV дронів, та майстерність операторів, які їх застосовують. Це запорука нашого успіху та збереження життя бійців", — підкреслив Сирський.

Раніше "Телеграф" писав, що військовий оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому зараз Україні не вигідно витісняти росіян з Харківщини.