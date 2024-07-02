Білоруські війська приведені у високу боєготовність: Лукашенко розповів, що відбувається на кордоні з Україною

На позиції вивели ракетні комплекси

Білоруських прикордонників переведено на посилений варіант несення служби біля кордону з Україною. Також війська ППО та ВПС Білорусі та Росії приведені у високу боєготовність, на позиції виведено РСЗВ "Полонез" та РК "Іскандер".

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, пишуть місцеві ЗМІ. Водночас він зазначив, що РБ не збирається вступати в жодні бойові дії.

"Дуже активізувалися наші сусіди останні кілька днів. І наші військові одразу це помітили. Ми в жодному разі не повинні допустити жодної ескалації і ніякого загострення. Я хочу, щоб українське керівництво це почуло", – заявив Лукашенко.

Він зазначив, що "НАТО не хоче закінчувати війну в Україні та хоче втягнути в бойові дії і Білорусь". При цьому Лукашенко заявив, що цього не допустить.

"Я вам гарантую, що жодних зіткнень на кордоні з Україною ми не допустимо. Їх не буде", – сказав він.

Нагадаємо, наприкінці червня у Білорусі розпочалася раптова перевірка армії. Там також заявили, що на кордоні з Житомирською областю нібито з’явилися бійці "Російського добровольчого корпуса" (РДК).