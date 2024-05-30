Білорусь готується перевести на "воєнний час" область поряд із Україною? Що відомо

Протягом двох днів у південно-східному регіоні відпрацювали низку елементів готовності в цілому

Гомельську область Білорусі, навколо якої ходять тривожні заяви про можливе відкриття другого фронту проти України, готові перевести "на воєнний час". Ця область, до речі, межує із Київською.

За словами першого заступника міністра з надзвичайних ситуацій Білорусі Олександра Худолєєва, було намічено перспективні напрямки для вдосконалення міжвідомчої взаємодії у воєнний час. Про це повідомляє "Белта".

Він наголосив, що протягом двох днів у південно-східному регіоні відпрацювали низку елементів готовності загалом — не лише МНС, а й усіх формувань цивільної оборони до переведення до дій у воєнний час.

"Перевірено готовність спеціальних формувань, їх укомплектованість та ін. Загалом система регіону готова за необхідності до переведення на воєнний час", — сказав Худолєєв.

Водночас він додав, що є також і низка коректив, які потребують оперативного втручання.

"Ми виробимо управлінські рішення та ухвалимо відповідні нормативно-правові акти, які дозволять нам загалом реалізувати та забезпечити функціонування та взаємодію в період підготовки та переведення на військові рейки", — заявив перший заступник міністра з надзвичайних ситуацій.

На тренуванні відпрацьовано алгоритми з усіма спеціальними службами забезпечення, задіяні, зокрема, підрозділи МНС.

Нагадаємо, у квітні поточного року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ починає готуватися до війни, але з ким конкретно зібрався воювати, він не озвучив. Тим часом полковник запасу Сергій Грабський прокоментував "Телеграфу ", які сценарії у цій ситуації можливі.