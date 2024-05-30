Беларусь готовится перевести на "военное время" область рядом с Украиной? Что известно

На протяжении двух дней в юго-восточном регионе отработали ряд элементов готовности в целом

Гомельскую область Беларуси, вокруг которой ходят тревожные заявления о возможном открытии второго фронта против Украины, готовы перевести "на военное время". Эта область, к слову, граничит с Киевской.

По словам первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александра Худолеева, были намечены перспективные направления для совершенствования межведомственного взаимодействия в военное время. Об этом сообщает "Белта".

Он подчеркнул, что на протяжении двух дней в юго-восточном регионе отработали ряд элементов готовности в целом — не только МЧС, но и всех формирований гражданской обороны к переводу к действиям в военное время.

"Проверена готовность специальных формирований, их укомплектованность и др. В целом система региона готова при необходимости к переводу на военное время", — сказал Худолеев.

Вместе с тем он добавил, что есть также и ряд корректив, которые требуют оперативного вмешательства.

"Мы выработаем управленческие решения и примем соответствующие нормативно-правовые акты, которые позволят нам в целом реализовать и обеспечить функционирование и взаимодействие в период подготовки и перевода на военные рельсы", — заявил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям.

На тренировке отработаны алгоритмы со всеми специальными службами обеспечения, задействованы, в том числе, подразделения МЧС.

Напомним, в апреле текущего года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ начинает готовиться к войне, но с кем конкретно собрался воевать, он не озвучил. Тем временем полковник запаса Сергей Грабский прокомментировал "Телеграфу", какие сценарии в этой ситуации возможны.